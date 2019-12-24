حاملي الجواز الليبي الأخضر يستطيعون السفر إلى مصر

ايوان ليبيا – وكالات :
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ايوان ليبيا – وكالات :
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
-بلاغ مهم ونحتاج بتوضيحات لاهمية الموضوع – السلطات البريطانية اعتقلت العديد من الليبيين عن طريق الشرطة خلال السنوات الماضية وقامت بتفتيشهم – واحتجزت جوازات سفرهم الليبية الخضراء – ولم بيطيقوا إرجاع جوازاتهم من الحكومة – وأعطيت لهم وثيقة سفر مختومة من السفارة الليبية بلندن –
فهل يستطيع الليبيين خاملي وثيقة السفر من السفارة السفر لمصر بهذه الوثيقة ..؟!!،،،،
او هل يسطيع الليبين إرجاع جوازات سفرهم الخضراء من السلطات البريطانية عن طريق محامي دفاع ليبي .؟!!!
– نرجوا منكم التوضيح من عنده خبرة او علم بهذه المواضيع – وشكرا
أضف تعليقـك