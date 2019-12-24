اخبار

حاملي الجواز الليبي الأخضر يستطيعون السفر إلى مصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • -بلاغ مهم ونحتاج بتوضيحات لاهمية الموضوع – السلطات البريطانية اعتقلت العديد من الليبيين عن طريق الشرطة خلال السنوات الماضية وقامت بتفتيشهم – واحتجزت جوازات سفرهم الليبية الخضراء – ولم بيطيقوا إرجاع جوازاتهم من الحكومة – وأعطيت لهم وثيقة سفر مختومة من السفارة الليبية بلندن –
    فهل يستطيع الليبيين خاملي وثيقة السفر من السفارة السفر لمصر بهذه الوثيقة ..؟!!،،،،
    او هل يسطيع الليبين إرجاع جوازات سفرهم الخضراء من السلطات البريطانية عن طريق محامي دفاع ليبي .؟!!!
    – نرجوا منكم التوضيح من عنده خبرة او علم بهذه المواضيع – وشكرا

    رد