جامعة بني وليد تعلن بدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت جامعة بني وليد البدء في تجديد القيد والتسجيل للعام الدراسي 2019 – 2020، في جميع الكليات والأقسام العلمية بالجامعة.

ونوه مدير مكتب الإعلام بجامعة بني وليد، فرج الشقار اليوم الثلاثاء، بأن آخر موعد لتقديم طلبات تجديد القيد الخاص بالطلبة هو يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري.

ودعا الشقار كل الطلبة بكليات جامعة بني وليد إلى ضرورة أخذ العلم بالموعد والإسراع بتجديد القيد للعام الجامعى الجديد، مشيرا إلى أن الدراسة ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي.

يشار إلى أن جامعة بني وليد أعلنت استئناف الدراسة بعد قرار تعليق الإضراب العام من قبل نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية حتى نهاية فصل الخريف.

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