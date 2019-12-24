شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عشية عيد الميلاد

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من حي تسوق مزدحم عشية عيد الميلاد ؛ حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع والمتاجر للمطالبة بقدر أكبر من الديمقراطية.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في حوالي الساعة التاسعة مساء لتفريق المتظاهرين خارج فندق “بينينسولا” في منطقة تسيم شا تسو بعد اعتقال أحد الأشخاص، كما اشتبكت عناصر الشرطة مع المتظاهرين داخل متاجر تسوق باستخدام رذاذ الفلفل واعتقلت عددا من الأشخاص.

وتجمع مئات المتظاهرين ، وكان العديد منهم يرتدون أقنعة، في عدة أماكن، من بينها مونج كوك، وكوزواي باي ويوين لونج.

وتشهد هونج كونج منذ أكثر من 6 أشهر اشتباكات بين المحتجين والشرطة، بسبب الاعتراض على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون. ومع ذلك تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بمزيد من المطالب، من بينها الانتخابات المباشرة لرئيس الإقليم.

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