واشنطن تدرس سحب قواتها من غرب إفريقيا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، عن مسئولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب إفريقيا إلى حد بعيد وصولاً حتى إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.

وقالت الصحيفة إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع، في اطار إعادة نشر شاملة للقوات الأمريكية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل يناير.

ولم يعلق البنتاجون على هذه المعلومات ردا على سؤال لفرانس برس.

ويرغب وزير الدفاع مارك إسبر، في إعادة النظر في الانتشار الأمريكي على مستوى العالم عبر التخلي عن مهمات مكافحة الإرهاب للتركيز في شكل أكبر على أولويتين هما الصين وروسيا.

وتشمل المرحلة الأولى من تقليص العمليات الخارجية إفريقيا ، حيث تنشر واشنطن ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف جندي في غرب القارة، كما في شرقها خصوصا في الصومال. وسيشكل الانسحاب الأمريكي من غرب إفريقيا ضربة قاسية للقوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات الجهادية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز. وـضاف أن دعم واشنطن لهذه العمليات، خصوصا على صعيد الاستخبارات والعمل اللوجستي، تناهز كلفته 45 مليون دولار سنويا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا