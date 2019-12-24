البرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

وافق البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بكاملها.

ولم يطالب المحتجون ب قانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بكاملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

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