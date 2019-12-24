ترامب: أمريكا مستعدة للتعامل مع أي هدية من كوريا الشمالية في عيد الميلاد

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحذير زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بإرسال “هدية بمناسبة عيد الميلاد ” لواشنطن قائلا: إن بلاده “ستتعامل معها بنجاح كبير”، وذلك وسط مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال أن تكون بيونجيانج تستعد لاختبار صاروخ.

وقال ترامب للصحفيين في منتجعه (مار الاجو) في ولاية فلوريدا، “سنعرف ماهي هذه المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير”، مضيفا “سوف نرى ما يحدث”.

وقال ساخرا “ربما تكون هدية لطيفة”. ومضى يقول “ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي إناء زهور جميلا وليس تجربة صاروخية “.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري من إمكان إن ترسل لها “هدية في عيد الميلاد ” وذلك بعد أن أمهل زعيمها كيم جونج أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بين البلدين حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. كما طالب الزعيم الكوري الشمالي واشنطن بخفض التوترات بين البلدين الخصمين منذ وقت طويل.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة عندما أصدرت تحذيرها في الثالث من ديسمبر بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي إلى ما قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في العام المقبل، وقالت إنه سيكون على الولايات المتحدة وحدها أن تختار الهدية التي تريدها في عيد الميلاد عندما تنقضي المهلة.

وقال قادة عسكريون أمريكيون إن رد كوريا الشمالية على انتهاء المهلة يمكن أن يكون اختبار صاروخ بعيد المدى وهي اختبارات علقتها بجانب تعليق تجارب القنابل النووية منذ عام 2017. وكان ترامب قد كرر القول إن تعليق مثل تلك التجارب دليل على أن سياسته تجاه كوريا الشمالية والتي انطوت على عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة تؤتي ثمارها.

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