رسميا – ماندزوكيتش إلى الدحيل القطري

ولم يعلن النادي القطري قيمة الصفقة أو مدة عقد اللاعب الذي سيعزز صفوف بطل الدوري في 6 مرات سابقة.

الكرواتي لم يخض أي مباراة الموسم الجاري مع يوفنتوس، بعدما خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 18.

وسبق للكرواتي البالغ 33 عاما أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وفولفسبورج وبايرن ميونيخ في ألمانيا، وأتليتكو مدريد الإسباني.

ويتصدر الدحيل الدوري القطري برصيد 29 نقطة من 11 جولة بفارق 4 جولات عن الريان.

وسينضم المهاجم الكرواتي لمجاورة زميله السابق مهدي بنعطية مدافع السيدة العجوز لتعزيز صفوف الفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا مساعد جوزيه مورينيو السابق.

وكان الكرواتي قد ربطته التقارير سابقا بالعودة للدوري الألماني أو ارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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