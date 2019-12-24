رسميا – عوقب لخمس مرات.. الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنام على طرد سون

وبذلك يتأكد غياب اللاعب الكوري الجنوبي عن الثلاث مباريات المقبلة لتوتنام أمام برايتون ونورويتش سيتي وساوثامبتون.

وكان سون طُرد عقب تدخله على أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي وتأكد حكام الفيديو من قرار الطرد.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنام تعليقا على قرار الطرد في وقت سابق: “أتمنى ألا تتم معاقبة سون خمس مرات”.

وأضاف المدرب البرتغالي “المرة الأولى بعد تعرض سون لتدخل قوي من روديجير، والثاني هو طرده والثالث غيابه عن مباراة برايتون”.

وأكمل “أما الأمر الرابع فهو ألا يلعب سون ضد نورويتش سيتي والخامس ألا يشارك ضد ساوثامبتون”.

وتعد هذه هي ثاني مرة يُطرد فيها سون خلال الموسم الجاري بعد تدخله بقوة مع أندري جوميش لاعب إيفرتون والذي أدى لإصابته بكسر مضاعف في الساق.

وقدم توتنام حينها استئنافا وتم إثبات أن سون لم يتسبب في إصابة جوميش لذا تم إلغاء عقوبة الطرد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا