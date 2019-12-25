آس: لعنة القائم والعارضة.. ريال مدريد يعاني في الدوري الإسباني

صحيفة “آس” الإسبانية قالت إن الملكي ثاني أكثر الفرق تضررا في الموسم الجاري بعد أوساسونا.

وتصدى القائم والعارضة 3 مرات في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أتلتيك بلباو لتسديدة توني كروس، ورأسيتي ناتشو ولوكا يوفيتش.

مباراة بلباو ارتفع بها رصيد ريال مدريد لـ 11 كرة تصدى لها القائم والعارضة، مقابل 13 لأوساسونا.

فيما لم يعان برشلونة وأتليتكو مدريد مثل الملكي، إذ تصدى القائم والعارضة لكل من 5 للبلاوجرانا و7 للروخيبلانكوس.

وإذا سجل لاعبو ريال مدريد الكرات المرتدة من الخشبات الثلاثة لحصد 9 نقاط وفقا للتقرير، إذ كان سيحصد نقطتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال وبرشلونة وبلباو وجميعها انتهت بالتعادل.

ونقطة إضافية أمام ريال مايوركا الذي خسر منه بهدف دون مقابل.

ويعد الفرنسي كريم بنزيمة الأكثر تسديدا على القائمين والعارضة برصيد 5 كرات، يليه الصربي لوكا يوفيتش برصيد نقطتين.

ولم يتصد قائم وعارضة ريال مدريد في الموسم الحالي سوى لكرة وحيدة في المباراة التي خسر فيها أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1.

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