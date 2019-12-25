كلوب: التتويج بـ3 بطولات في 6 أشهر؟ أفضل كثيرا من خسارة النهائيات

كلوب قاد ليفربول للتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال الستة أشهر الأخيرة.

وقال كلوب عن أثر الفوز ب3 بطولات في هذه الفترة القصيرة على الفريق: “إنه أفضل بكثير من خسارة كل هذه النهائيات، بصراحة، هذا فارق كبير”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “تطورنا في اللعب في النهائيات لأنك تعتاد على الإثارة الهائلة حولك وتواصل القيام بالأشياء الصحيحة في اللحظات المناسبة”.

وأكمل “أصبحنا أكثر نضجًا مع مرور الوقت عندما نشارك في النهائيات، بالتأكيد. ليس من الطبيعي أن تشارك في العديد من النهائيات”.

وواصل “بصرف النظر عن تطور الأولاد والفريق في العامين الماضيين بطريقة مثيرة وقد ساعد ذلك أيضًا. ليس فقط تجربة النهائيات ولكن أيضًا الجودة التي طورناها جميعًا هي تجربة استثنائية”.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط ويملك مباراة مؤجلة.

ويستعد الحمر لمواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا