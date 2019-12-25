إخلاء المصائف البحرية من توكرة إلى قمينس

ايوان ليبيا – وكالات :

أهابت الحكومة الموقتة، بالمواطنين المُقيمين في المصائف البحرية المُطلة على الساحل في المنطقة المُمتدة من توكرة شرقاً حتى قمينس غرباً، ضرورة إخلاء أماكنهم «نظراً لارتفاع الأمواج في الساعات القادمة ما قد يشكل خطراً على حياتهم».

ووجهت مديرية أمن بنغازي في بيان اليوم، برفع حالة التأهب القصوى في كافة المصائف البحرية المطلة على الساحل في المنطقة المذكورة، «تحسباً لهطول كميات كبيرة الأمطار والمد والجزر خاصةً في المناطق المُطلة علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط».

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