إعصار فانفون بالفلبين يضرب البلاد في عيد الميلاد

ضرب إعصار فانفون الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين اليوم الأربعاء حيث صاحبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم عيد الميلاد( الكريسماس ) في مراكز إيواء.

وقال مكتب الأرصاد إن إعصار فانفون وصل شرق ووسط الفلبين منذ مساء أمس الثلاثاء، ولكن قوته لم تتراجع.

وأضاف أن الاعصار، الذي يعرف محليا باسم أورسولا، يحمل رياحا تسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 195 كيلومترا، ويتجه غربا بسرعة 20 كيلومترا.

وأوضح المكتب” عين ال إعصار تجلب رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة فوق إقليم اكلان بوسط البلاد والجزء الشمالي من إقليم انتيكي”.

كما سوف يتأثر أيضا إقليما أوكسيدنتال ميندورو وأورينتال ميندورو بعين الاعصار مساء اليوم. وقد اضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين منذ عشية الكريسماس ، في حين تقطعت السبل بأكثر من 23700 شخص في الموانئ عقب تعليق خدمات السفن. وجرى إلغاء ما لايقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض من المناطق المتضررة. ويشار إلى أن “فانفون” هو ال إعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد.

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