في زيارة مفاجئة.. أردوغان يصل إلى تونس

تونس-العنوان

وصل الرئيس الترك رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع نظيره التونسي في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة منذ الانتخابات الرئاسية التونسية في الخريف.

وبحسب وكالة أنباء رويترز تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي كثفت فيه تركيا جهودها لإبرام صفقات مع دول على البحر المتوسط​​، حيث كانت أنقرة على خلاف مع اليونان بسبب الموارد قبالة سواحل جزيرة قبرص المقسمة.

وفي الشهر الماضي، وقعت تركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وهي خطوة أغضبت اليونان. حيث تعتبر أثينا إن الصفقة تنتهك القانون الدولي، في حين قالت أنقرة إنها تهدف إلى حماية حقوقها في المنطقة وهي في حالة امتثال تام للقوانين البحرية.

ويرافق أردوغان خلال الزيارة المفاجئة إلى تونس وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس مخابراته. ولم تقدم تفاصيل أخرى حول محتوى أو غرض المحادثات.

هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة إلى تونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد في أكتوبر، بعد الانتخابات البرلمانية التونسية.