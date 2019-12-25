بيرباتوف: من ينافس على دوري الأبطال؟ ليفربول ويوفنتوس مع رونالدو الذي يطير

وصرح بيرباتوف حسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية: “في نهاية المطاف، حينما يؤول الأمر إلى اختيار فريق يمكنه أن يسير الطريق حتى نهاية البطولة هذا العام، فيوفنتوس مع رونالدو الذي يطير وليفربول الذي سيدافع عن لقبه، رائعين”.

وأضاف “لكن من دون شكل الجميع سيرغب في مشاهدة كيف سيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد”.

وواصل “لسوء الحظ أحدهما سيذهب إلى المنزل بعد المباراتين، وسنتابع بقية البطولة بدون واحد من أفضل الفرق في العالم”.

وأكمل “سأحب أن يظهر توتنام نفس الروح القتالية في دوري الأبطال مثلما فعلوا خلال العام الماضي”.

وأتم “لديهم مباراتان قويتان ضد لايبزج، ليس فريقا سهلا، على الأقل ليس برشلونة أو مانشستر سيتي أو ليفربول، لذا أرغب في رية تلك المباراة كذلك”.

وجاءت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

أتليتكو مدريد ضد ليفربول

بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

أتالانتا ضد فالنسيا

توتنام ضد ريد بول لايبزج

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

نابولي ضد برشلونة

ليون ضد يوفنتوس

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وتقام مباريات الذهاب خلال أيام 18 و19 و25 و26 فبراير، على أن تقام مباريات الإياب أيام 10 و11 و17 و18 مارس.

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