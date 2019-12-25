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السراج في زيارة سرية إلى تونس

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت قناتا “العربية والحدث” نقلاً عن مصادر ليبية، أن وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق يعتقد على رأسه فائز السراج وصل تونس على متن طائرة خاصة بعد 15 دقيقة من وصول أردوغان.

ووصل منذ قليل الرئيس التركي إلى العاصمة التونسية في زيارة غير معلنة، وكان في استقباله رئيس الجمهورية قيس سعيد بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث عقد الطرفان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أعرب خلاله الرئيس التركي، عن أمله في أن يتم حل الأزمة الليبية عبر المفاوضات السياسية.

هذا ويحل رجب طيب أردوغان، بتونس في زيارة عمل تمتد ليوم واحد، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية التونسية.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأناضول التركية، فأن أردوغان يرافقه في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • من يشاهد مقابلة الرئيس التونسى لاردوغان فى المطار مقابلة فاترة وباردة والرد كان موجعا لاردوغان على اتفاقيته مع ليبيا فلم يوافقه عليها وعاد اردوغان بخازوق جديد فلا يمكن لتونس ان تخسر علاقتها باوربا والدول العربية من اجل هذا الكلب الجربان اردوغان

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  • ليس هذا بجديد على ابوالارهاب فى العالم اردوغان فمن قبل هدد بارسال دواعش الى سيناء وتم سحقهم وسيتم سحقهم كالعادة

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  • It is a natural law, all dogs run to their owners( MIT ) for treats and show of obedience and loyalty

    Another key point, Tunis is a shitty place & not to be trusted and should be watched so very close due to its close distance to the evil hubs, Zawai, Tripoli & Misrata

    Viva Libya as one sovereign nation & one great Army, the brave Lions & Falcons

    Damn & blazing fires to all traitors and the diseased Turkish puppets

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