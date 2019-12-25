قائد ميليشيا في طرابلس يهدد بفضح حكومة السراج: عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب

هدد قائد بارز في الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج الليبية الأخيرة، بكشف وثائق بحوزته تثبت تورطها في الفساد وأعمال العنف التي أغرقت البلاد، واصفا أعضاء الحكومة بـ”الخونة و تجار الحروب والدماء”.

وكتب ناصر عمار، وهو آمر ما يسمى “قوات الإسناد” في ميليشيات الوفاق، على حسابه بموقع فيسبوك موجهًا حديثه إلى حكومة السراج “إذا لم يتم دعم المحاور يا تجار الحروب والدماء فإن مستندات وصور وفيديوهات سأطرحها لوسائل الاعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على إثرها يا خونة يا تجار الموت”.

وتابع عمار “عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب ومستندات بأسماء ناسكم وهلكم لأنكم عارفين أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار لأن القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد و تجار مال وحرب ودماء”.

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