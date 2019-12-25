هروب نتانياهو من تجمع انتخابي بعد إطلاق صاروخ على عسقلان

هرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ عند إطلاق صاروخ مساء اليوم من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية “أنه خلال زيارة نتنياهو إلى عسقلان تحضيراً للانتخابات، دوت صافرات الإنذار ما دفع الأمن الخاص بنتنياهو لنقله هو وزوجته سارة على وجه السرعة إلى الملاجئ، خوفاً على سلامتهما”.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي “إنه تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية”.

وقالت القناة 13 في تليفزون إسرائيل، إن الجهاد الإسلامي أطلقت الصواريخ باتجاه عسقلان لإهانة نتنياهو الذي تم سحبه إلى الملجأ.

وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها الصواريخ على عسقلان أثناء وجود نتنياهو، حيث فر نتنياهو في سبتمبر الماضي أثناء وجوده على منصة، لإلقاء كلمة أمام المستوطنين، وعلق حينها ” أن لحظة هروبه من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك”.

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