حذّر من زج بلاده للحرب ضد ليبيا.. صحفي تونسي ينتقد بشدة زيارة أردوغان إلى تونس

تونس-العنوان

وجه الصحفي التونسي لطفي العماري انتقادًا شديد اللهجة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس اليوم الأربعاء.

واتهم العماري، في مقابلة على برنامج “تونس اليوم” الذي يبث على قناة الحوار التونسي، “إن الرئيس التركي تعوّد على ممارسة العربدة “البروتوكولية” في أكثر مرة، واليوم فرض علينا زيارته وفرض علينا الأمر الواقع في وقت تودع فيه الشقيقة الجزائر الرجل الوطني قايد صالح”.

وقال العماري، “كُنا ننتظر ردًا قويًا من الرئيس قيس سعيد حتى لا يستخف أردوغان بتونس، لكنّه غادر دون أن يتلقى ردًا في المستوى”.

وأضاف، “نحن نتشدق بأننا أنجزنا ثورة الكرامة وإذ بالذي يسوى ولا يسوى يأتي إلينا هنا في تونس ويهننا ونحن نتفرج ونترقب”.

وقال العماري، أن على قيس سعيد أن يجيب أردوغان بأن بـ “أن أجدادكم هم من جلبوا لنا وعلّمونا الدخان والشيشة والسبسي وحتى القنب الهندي”.

وأضاف، منتقدًا كلمة الرئيس التركي، “أردوغان يستبله التونسيين ويقول لنا، “ماشي نعمللكم “صبيطار” (مستشفى) ونشري زيت الزيتون، وهو لم يصطحب معه حتى رجل أعمال”.

وتابع، “لن نبيعك زيت زيتون مخضب بدماء الليبيين و “الصبيطار” خليه عندك. أطفالنا ليسوا خير من أطفال ليبيا”.

وحذّر الصحفي التونسي من أن يزجّ بتونس للحرب ضد ليبيا، وقال، “نحن يُزج بنا في حرب ضد الشقيقة ليبيا. تونس اصطفت اليوم مع تركيا وقطر في حرب على الشقيقة ليبيا وعلى الأشقاء الليبيين، الذين يجمعنا معهم الدين والتاريخ وعلاقات المصاهرة”.

وانتقد العماري، الرئيس التونسي قيس سعيد باستقبال مجلس القبائل ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

وقال، كان على قيس سعيد أن يبقى على الحياد، وألا يستقبل مجلس القبائل، الخاضع والمتذيل لحكومة الوفاق، والذي أصلًا يعتبر من بين واحد من ست مجالس قبلية في ليبيا”.