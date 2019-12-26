ماندزوكيتش: شكرا لـ أليجري وماروتا على رغبتهم ببقائي في يوفنتوس

المهاجم الكرواتي انضم للدحيل في صفقة انتقال حر وسيبدأ مشواره بدءا من الدور الثاني.

رسالة اللاعب البالغ 33 عاما جاءت عبر إنستجرام قائلا خلالها: “من المستحيل تلخيص أربع سنوات ونصف في وداع بسيط، لكنني آمل أن تكونوا قد رأيتم شغفي بهذا النادي وهذا الفريق في كل مباراة أخوضها بقميص يوفنتوس”.

وواصل “شكرا جزيلا لـ ماسيمليانو أليجري وبيب ماروتا (المدير الرياضي السابق) على رغبتهم بتواجدي في يوفنتوس”.

وتابع “قد كان شرفا لي أن ألعب مع يوفنتوس، الأشهر القليلة الماضية لن تغير الاحترام والحب الذي أبديته للنادي”.

وأكمل “أشكر جميع زملائي في الفريق في هذه المواسم، لقد استمتعت حقا بكل معركة منفردة معكم وقد فزنا بمعظم هذه المعارك!”.

وأضاف “لن أنسى كل الانتصارات والجوائز، نتيجة لجودتنا وعملنا الشاق وروح الفريق. شكرا جزيلا أيضا للموظفين الذين يعملون خلف الكواليس، المدربون والطاقم الطبي وأخصائي العلاج الطبيعي وأي شخص آخر يتأكد أن لاعبي يوفنتوس في أفضل الظروف”.

واستدرك “أخيرا أتوجه بالشكر الأكبر للجماهير الرائعة، هي السبب الحقيقي لكون النادي كبيرا وناجحا، أقدر حقا الدعم الذي أظهرته لي منذ اليوم الأول”.

وأتم “في الختام لقد حاولت دائما بذل قصارى جهدي من أجل بيانكونيري أتمنى لكم الأفضل! وبالنسبة لي حان الوقت لفصل جديد إلى الأبد لكم، ماريو”.

وسبق للكرواتي البالغ 33 عاما أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وفولفسبورج وبايرن ميونيخ في ألمانيا، وأتليتكو مدريد الإسباني.

وسينضم المهاجم الكرواتي لمجاورة زميله السابق مهدي بنعطية مدافع السيدة العجوز لتعزيز صفوف الفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا مساعد جوزيه مورينيو السابق.

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