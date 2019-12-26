رجال الإطفاء في أستراليا يسابقون الزمن لاحتواء حرائق الغابات

يسابق رجال الإطفاء الزمن في التلال الواقعة شرقي أديلايد في جنوب أستراليا ، من أجل احتواء حرائق الغابات اليوم الخميس قبل بداية موجة حارة مطلع الأسبوع المقبل.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية، أن تزيد درجة الحرارة على 40 درجة مئوية قرب أديلايد من الجمعة حتى الإثنين، مع اقتراب موجة الحر شرقا عبر القارة.

ولا تزال الحرائق مشتعلة في حوالي 25 ألف هكتار ودمرت بالفعل 87 منزلا وتسببت في وفاة شخص، وهي خارج نطاق السيطرة على بعد عشرة كيلومترات شرق ضواحي أديلايد على الرغم من جهود أكثر من 200 رجل إطفاء.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في غرب سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين القادمين.

وأتت النيران على أكثر من 3 ملايين هكتار من أراضي الغابات شمال وغرب وجنوب سيدني، وفقا لخدمة الإطفاء الريفية، وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا. وقالت خدمة الإطفاء الريفية، إن العشرات من رجال الإطفاء الكنديين والأمريكيين والنيوزيلنديين وصلوا لمساعدة نظرائهم المحليين المنهكين.

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