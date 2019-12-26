أسباب سفر باشاغا إلى تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، سيعقد، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في تونس للحديث عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في الـ 27 من نوفمبر الماضي باسطنبول، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ووفقا للمصادر، فإن السراج وصل إلى تونس في طائرة خاصة بعد وقت قصير من وصول أردوغان صباح الأربعاء مرفوقا بعدد من مساعديه ، وذلك بهدف متابعة نتائج زيارة الرئيس التركي الى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد ، وكذلك لتبليغ الوفد التركي رسالة من السراج لم يفصح عنها

ومن المنتظر أن يلتقي باشاغا الصحفيين الخميس على الساعة الثانية عشرة بتوقيت ليبيا، الحادية عشرة بتوقيت تونس.

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