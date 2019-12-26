حرائق في تشيلي تدمر 245 منزلا

تسببت حرائق بمدينة فالبارايسو في تشيلي في تدمير أو إلحاق الضرر بـ 245 منزلا على الأقل، حسبما قال كبير المسئولين الإداريين في المنطقة، خورخي مارتينيز دوران، مساء الأربعاء.

وتم إخلاء مناطق عدة في المدينة، حسبما أفادت إدارة الإطفاء، وظل نحو ثلاثة آلاف شخص بدون كهرباء يوم الأربعاء، بحسب هيئة الحماية المدنية.

وأقامت السلطات مركزي إيواء مؤقتين للمتضررين من الحرائق.

وتعتقد السلطات أن الحرائق اندلعت عن عمد وتم فتح تحقيق، كما تم بدء عملية بحث عن المشتبه بهم.

وأضافت هيئة الدفاع المدني، أن الحرائق ألحقت أضرارا بمنطقة مساحتها 140 هكتارا، ما يعادل مساحة حوالي 196 ملعب كرة قدم. وتقع مدينة فالبارايسو على ساحل المحيط الهادي، وهي مبنية على العديد من التلال. والبلدة القديمة بمنازلها التاريخية وشوارعها شديدة الانحدار وأدراجها مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا