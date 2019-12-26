اعتقال نائب ياباني على خلفية تلقي رشى لترخيص بناء كازينو

اعتقل نائب في البرلمان الياباني للاشتباه بقبوله رشى تقدر بعشرات ألوف الدولارات من شركة كانت تسعى لبناء كازينو ، وفق مكتب الادعاء العام في طوكيو .

وأفاد بيان صادر عن المدعي العام أن تسوكاسا أكيموتو، العضو السابق في حزب رئيس الوزراء شينزو آبي الحاكم، تلقى ثلاثة ملايين ين نقدا عام 2017 (نحو 27 ألف دولار) من إحدى الشركات التي لم يتم الكشف عن اسمها.

وقد يشكل اعتقال النائب ضغوطا على إدارة آبي التي عملت على تشريع إنشاء ال كازينو هات في اليابان عام 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة.

واكيموتو الذي نفى في تغريدة الاتهامات الموجه إليه كان مكلفا الإشراف على سياسة الحكومة لإنشاء ال كازينو هات في البلاد.

ويزعم الادعاء أن النائب تلقى المال “وهو على علم بأن الشركة دفعته بهدف طلب ترتيبات ذات مزايا تفضيلية” تتعلق بمشاريع إنشاء كازينو هات. وأمر المدعي العام في طوكيو ايضا باعتقال ثلاثة موظفين في شركة صينية للمراهنات دفعت رشى لاكيموتو، وفق إذاعة “إن إتش كاي” الرسمية. واستقال اكيموتو من الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم بعد اعتقاله مباشرة. وقال الادعاء أيضا إن اكيموتو “دُعي للسفر في رحلة إلى هوكايدو (…) وتلقى مخصصات تقدر بنحو 700 ألف ين تشمل تذكرة السفر والاقامة”. ولطالما شجعت الحكومة اليابانية على بناء منتجعات ضخمة تضم كازينو هات وأماكن ترفيه ومطاعم وفنادق ومرافق للمؤتمرات على غرار لاس فيجاس. ويقول مؤيدو هذه السياسة، إن ال كازينو هات تعزز الاقتصاد الراكد في البلاد من خلال جذب السياح والأعمال، كما في مراكز القمار الإقليمية مثل ماكاو. ويُنظر إلى اليابان على أنها أرض خصبة للمقامرة في آسيا، وذلك بسبب ثراء سكانها وقربها من السوق الصينية الضخمة وولع اليابانيين بأشكال أخرى من الألعاب القانونية مثل مراهنات سباق الخيل والباتشينكو التي تشبه ماكينات القمار “سلوت” المعروفة. لكن العديد من الناشطين يشعرون بالقلق إزاء انتشار آفة إدمان القمار في اليابان، وهي مشكلة موثقة بشكل جيد.

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