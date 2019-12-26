انعقاد عمومية الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

ايوان ليبيا – وكالات :

عُقدت أمس الأربعاء، الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية للعام 2019، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله.

وبحسب بيان للمؤسسة، تم خلال الاجتماع استعراض نشاطات الشركة خلال عام 2019، والتي شملت الشؤون المالية والقانونية والسلامة والبيئة والتحول الرقمي.

كما تم التطرّق إلى أهم التحديات التي تواجه الشركة والطرق الأنسب لتجاوزها، وناقش الحضور الميزانية التشغيلية لعام 2019، والميزانية المقترحة في 2020، والديون المستحقة من شركات القطاع وبعض الجهات السيادية بالدولة، بالإضافة إلى الرد على بعض الملاحظات الواردة بتقرير هيئة المراقبة.

وشدد على ضرورة التواصل مع شركات التفتيش العالمية ذات السمعة الممتازة و الملاءة الفنية القوية ، مؤكدًا على أهمية المحافظة علي برامج البيئة وسلامة العاملين.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله حمد العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة المكلف بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية عبد الجليل العريبي، وعضو لجنة إدارة الشركة عمر المزوغي، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركة.

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