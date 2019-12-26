مقتل 6 جنود في انفجار سيارة شمال أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، مقتل ستة جنود أفغان في إقليم بلخ شمالي البلاد، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الافغانية عن بيان صحفي نشرته وزارة شئون الدفاع، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية في الساعة 0430 صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة مسئوليته عن الهجوم حتى الآن.

من ناحية أخرى، قُتل 15 جنديا أفغانيا على الاقل في واقعة أخرى حدثت قبل يومين، في كمين ل طالبان عند نقطة تفتيش أمنية في منطقة دولت آباد في إقليم بلخ.

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