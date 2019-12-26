انطلاق الانتخابات لرئاسة حزب الليكود في إسرائيل

انطلقت صباح اليوم الخميس، في إسرائيل ، انتخابات داخلية بحزب ” ليكود ” لاختيار رئيس للحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم.

ويتنافس في الانتخابات رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والنائب جدعون ساعر.

وهذه الانتخابات هي الأولى على رئاسة الحزب منذ خمس سنوات.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الثاني من مارس، والتي ستكون الثالثة التي تشهدها في غضون عام واحد.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التي جرت في إبريل وبعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر.

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