المرصد السوري: مقتل 5 من ميليشيات تابعة لإيران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة من ميليشيات تابعة لإيران جراء قصف مجهول المصدر قرب الحدود مع العراق .

وذكر المرصد الليلة الماضية أن “قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر استهدف مقر اللواء 47 التابع لل ميليشيات التابعة لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، إلى جانب مواقع أخرى في المنطقة ذاتها”.

ووفقا للمصدر، فقد أسفر القصف عن مقتل خمسة من تلك ال ميليشيات .

ولفت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان القصف تم بطائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

وتسبب القصف في وقوع عدة انفجارات ضمن المناطق التي تتواجد فيها ال ميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

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