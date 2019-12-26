أحزاب تونسية تنتقد زيارة أردوغان لبلادها

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حذرت خمسة أحزاب تونسية، من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس.

وقال حزب مشروع تونس إن “هذه الزيارة غير المعلنة، مع وجود أنباء غير مؤكدة عن انضمام رئيس حكومة الوفاق لهما، ومعلومات عن ارتباط الزيارة بالملف الليبي تُوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا وحكومة الوفاق الذي أنتج اتفاقية محل رفض أغلب العواصم العربية، والأوروبية”.

من جانبه عبر الحزب الدستوري الحر، عن استغرابه من كتم خبر الزيارة “مستنكراً بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية”، داعيا الرئيس التونسي “إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية وتوضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن، وإطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية”.

واستنكر حزب العمال، اليساري استقبال سعيد “جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة”، واصفاً زيارة أردوغان بالمستفزة.

من جهته أعلن حزب التيار الشعبي في تونس، رفضه “رفضاً قاطعاً اصطفاف تونس غير المبرر مع أحد أطراف الصراع الليبي ومع محور اقليمي بعينه دون مراعاة لمصالح الشعبين التونسي والليبي وأشقاء تونس من الدول العربية المجاورة”.

ودعا حزب آفاق تونس، الرئيس “قيس سعيّد والخارجيّة التونسية إلى الالتزام الدائم بالثوابت التقليدية للدبلوماسية التونسية القائمة على مبادئ عدم الانحياز، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتحقيق الأمن والاستقرار” تعليقاً على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.