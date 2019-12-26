برهم صالح.. تاسع رئيس للعراق يستقيل بعد عام وشهرين| صور

أعلن الرئيس العراق ي برهم صالح ، استقالته اليوم الخميس، في رسالة للبرلمان، عقب الفشل في تكليف رئيس جديد للحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مطلع الشهر الجاري، ورفضه تكليف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وصالح؛ هو تاسع رئيس للعراق، وانتخبه البرلمان العراق ي في 2 أكتوبر 2018، خلفًا لسابقه فؤاد معصوم، ليواصل الأكراد تولي منصب رئيس الدولة منذ عام 2005.

برهم صالح من مواليد السليمانية عام 1960، ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف البريطانية، ودكتوراه من جامعة ليفربول في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكمبيوتر.

وفي نهاية العام 1976 التحق بصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراق ي الراحل جلال طالباني.

ومنذ بداية الثمانينات أصبح عضوا في “تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني” ومسئولا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية- لندن.

وانتخب عضوا في قيادة الاتحاد في أول مؤتمر للحزب سنة 1992، إذ كُلف بمهمة إدارة مكتب الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لعب دورا رئيسيا في التعريف بقضية الأكراد.

أسس صالح الجامعة الأميركية في السليمانية ، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وله نشاطات ثقافية إلى جانب نشاطه السياسي، حيث ترأس هيئة أمناء الملتقى العراق ي، وهو لقاء ديمقراطي عراقي يضم شخصيات وطنية وثقافية ووجهاء من أطياف المجتمع العراق ي، كما يضم الملتقى منظمة “واعدون” ومشروع “هيوا” لدعم الطلبة المتميزين في الجامعات العراق ية في بغداد وجنوب العراق وكردستان.

ويُعتبر صالح من أبرز الشخصيات السياسية في الحزب، وقد شغل مناصب بارزة فيه، إذ كان مساعدا لجلال طالباني، وتبوأ عدة مناصب في الحكومة العراق ية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كرئيس حكومة إقليم كردستان مرتين بين عامي 2001 و2004.

وأصبح صالح بعد سقوط نظام صدام حسين نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراق ية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004، ووزيرا للتخطيط في الحكومة الانتقالية في عام 2005، ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي، كما تولى الملف الاقتصادي كرئيس للجنة الاقتصادية.

رُشح من قبل القيادة الكردستانية رئيسا للقائمة الكردستانية في الانتخابات التشريعية الكردستانية التي جرت في شهر يوليو من عام 2009، وسُمي من قبل برلمان كردستان كرئيس لحكومة إقليم كردستان الجديدة في جلسته المنعقدة يوم 16 سبتمبر 2009.

ورشح صالح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014، إلى جانب فؤاد معصوم، لكنه لم يحصل على تأييد القوى الكردية في الإقليم.

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