وفد من مصراتة يلتقي قيادات من الجيش

ايوان ليبيا – وكالات :

نشر الطيب الشارف المقرب من الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني صوراً تُظهر وفداً قال أنهم مشائخ وأعيان مدينة مصراتة أثناء خروجهم من فندق تيبستي في بنغازي متوجّهين إلى مقر القيادة العامة في الرجمة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر من مدينة بنغازي في تصريحات لـ218 وصول الوفد إلى المدينة واجتماعه مع القيادة، كما كشف عن جزء من المباحثات التي جرت بين أعيان مصراتة والقيادة العامة للجيش الوطني.

وبحسب المصدر، نقل الوفد الذي مثّل جزء من المدينة، الصورة الحقيقية لموقف مصراتة من القتال في طرابلس، حيث أكد وجود انقسامات داخلية واضحة بين أصحاب القرار، ما جعل المدينة عاجزة عن اتخاذ موقف صريح وواضح لافتقادها للقيادة الموحّدة.

وأشار إلى أنها منقسمة مؤيّدين للتورّط في حرب طرابلس، وآخرون يرغبون في انسحاب مصراتة من طرابلس وسرت بشروط مُحدّدة.

وحول هذه الشروط، قال المصدر نقلاً عن أحد أعيان المدينة، أنها تمثّلت في عدم تعرّض المدينة للقصف، وعدم المساس بمصالحها الاقتصادية.

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