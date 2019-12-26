توافق مصري ايطالي على استعادة الاستقرار في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأزمة الليبية، وذلك خلال اتصال هاتفي الخميس.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي وكونتي استعرضا «الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا»، مشيرا إلى «التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار».

ونقل راضي عن الرئيس السيسي التأكيد على «ثوابت الموقف مصر الداعم استقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية».

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية «تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي»، وفق الناطق الرئاسي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي «سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها».

يشار إلى الملف الليبي كان على رأس أجندة محادثات هاتفية أجراها السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الشهر.

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