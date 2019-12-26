دفاع المؤقتة تعرب عن استغرابها في أن تنجر تونس للتحالف مع تركيا وقطر

بنغازي-العنوان

أعرب وزير الدفاع المكلف بالحكومة المؤقتة عن استغرابه في أن تنجر تونس للتحالف مع تركيا وقطر لمحاربة القوات المسلحة المدافعة عن السيادة الوطنية لليبيا.

وطالب، اللواء ركن يونس فرحات، اليوم الخميس، القيادة التونسية بتوضيح موقفها من تصريحات وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، التي أدلى بها اليوم في مؤتمر صحفي عقده في تونس.

وقال فرحات، “نحن الليبيين قد استبشرنا خيرا بالقيادة التونسية الجديدة، عندما قالت التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، ولكن اجتماع أمس مع أردوغان ووزير دفاعه واستخباراته وانضمام السراج ووزير داخليته إليهم أزعجنا لأن هؤلاء يطبلون ويستجدون في الأتراك لعودة العثمانيون والسلطان عبدالحميد لشمال أفريقيا، ولمقاتلة الجيش الليبي على أرضه والمدافع عن السيادة الكاملة لليبيين على ارضهم وثرواتهم”.

وأضاف، “أن تصريحات الأتراك تؤجج الفتنه داخل المجتمع الليبي المتماسك والمترابط، ولا نتوقع انضمام تونس الشقيقة إلى الحلف التركي القطري العميل”، مشيرًا إلى أن الروابط بين الليبيين والأشقاء التونسيين أكثر من روابط الدم والإخوة.