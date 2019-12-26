أبو الغيط يؤكد خطورة التدخلات الأجنبية فى النزاعات العربية

بحث أمين عام جامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في العاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس، آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط الوزير بن علوي اتفقا في أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة الأزمات العربية، حيث أكد أبو الغيط على خطورة التدخلات غير العربية في هذه النزاعات ودورها السلبي في مفاقمتها.

وأعرب أبو الغيط لوزير خارجية سلطنة عمان، عن تمنياته بالشفاء العاجل وطول العمر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، مُشيداً بدوره المؤثر في المنطقة، وبحكمته المشهودة في إدارة الشأن الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا