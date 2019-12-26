ترامب يحذر روسيا وسوريا وإيران من قتل المدنيين في إدلب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا و سوريا و إيران اليوم الخميس من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية وقال إن تركيا تعمل جاهدة لمنع حدوث “مجزرة”.

وقال ترامب على تويتر “تقتل روسيا و سوريا و إيران أو في سبيلها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك! تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة”.

وصعدت القوات السورية والروسية القصف على أهداف في إدلب آخر جيب كبير يخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا . وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادته.

واتفق قادة تركيا و روسيا و إيران في أنقرة في سبتمبر على “خفض التصعيد” في الصراع بمحافظة إدلب بعد حملة استمرت عدة أشهر أجبرت 500 ألف شخص على الأقل على الفرار من ديارهم. ومع تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في سوريا تهاوى اتفاق خفض التصعيد في الآونة الأخيرة.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن روسيا ستعمل من أجل وقف الهجمات في إدلب بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو. ويسعى ترامب لتوثيق علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى بعد التوغل التركي الأخير في سوريا ضد الأكراد حلفاء الولايات المتحدة وشراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس400.

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