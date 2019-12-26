لونجستاف لن يحتفل اليوم.. يونايتد يثأر من نيوكاسل برباعية

واستضاف يونايتد منافسه نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ومدد يونايتد رقمه القياسي بالفوز في 21 مباراة في يوم “البوكسينج داي” أي المباريات التي تقام خلال فترة أعياد الميلاد أكثر من أي فريق آخر.

افتتح ماتيو لونجستاف أهداف المباراة في الدقيقة 17 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد ذلك الهدف هو الثاني للونجستاف خلال الموسم الجاري ولم يحرز هدفيه سوى في شباك يونايتد.

وأدرك أنتوني مارسيال التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 36 ومن تسديدة يسارية صاروخية سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني ليونايتد وأوضحت الإعادة ارتطام الكرة بجسد مدافع نيوكاسل والعارضة قبل أن تسكن الشباك.

ضغط يونايتد بقوة وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 41 برأسية قوية بعد عرضية قادمة من آرون وان بيساكا.

وأتم مارسيال رباعية يونايتد بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 51 بتسديدة ساقطة بعدما انفرد بحارس المرمى.

وأصبح ذلك الفوز هو الأول ليونايتد منذ لقاء الدربي ضد مانشستر سيتي إذ تعادل بعدها مع إيفرتون وخسر من واتفورد.

ذلك الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز السابع بفارق ست نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد يونايتد عن شيفيلد يونايتد وتوتنام بفارق نقطة وحيدة.

أما نيوكاسل فتجمد رصيده عند 25 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

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