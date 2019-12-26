بوتين وكونتي يتفقان على ضرورة إيجاد حل سلمي في ليبيا

موسكو-العنوان

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتفقا، اليوم الخميس، على أن الموقف في ليبيا يجب أن يحل بطريقة سلمية.

وقال الكرملين، إن بوتين وكونتي ناقشا خلال مكالمة الوضع في ليبيا واتفقا على ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السلمية.

وجاء هذا التأكيد الروسي والإيطالي، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سوف ترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وأعلنت موسكو، أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة البلاد، مرحبة بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل إلى حل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما، بما في ذلك قلقنا”، مؤكدًا أن بلاده أن مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك.

وتعليقا على تصريحات أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف، “نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأي محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة.