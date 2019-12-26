السيسي لترمب: القوات المسلحة الليبية تحارب تنظيمات ومليشيات مسلحة تهدد أمن المنطقة

القاهرة-العنوان

تبادل الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مباحثات حول الوضع الإقليمي في المنطقة خاصة في ليبيا.

وأكدت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد لترمب أن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي تحاربها القوات المسلحة الليبية تهدد الوضع الإقليمي برمته في المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي وترمب تبادلات وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وأضاف راضي، أن السيسي أكد لترمب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.

وذكر أن السيسي، شدد على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.