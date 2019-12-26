أسعد العيداني: لا أزال مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن مرشح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي أسعد العيداني مساء اليوم الخميس أنه لايزال مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال أسعد العيداني ، محافظ البصرة، في مقابلة مع تلفزيون /دجلة / الفضائية «لا زلت الى الان مرشح الكتلة الاكثر عددا، وانا مقبول من كتلة سائرون، ومن مقتدى الصدر وكتل اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة».

وأضاف “أنا استغرب من موقف الرئيس العراقي فهو لم يستقل رسميا، ولم يكلف أي مرشح لتشكيل الحكومة، وغادر إلى محافظة السليمانية”.

وأوضح “أن كتلة البناء هي الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، وهي المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وخلال اجتماعي الليلة الماضية مع الرئيس صالح لم نتطرق إلى موضوع برنامج الحكومة الجديدة ولم نناقش الموضوع”.

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