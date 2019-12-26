اضطرابات في إيران خلال إحياء ذكرى الأربعين لشاب لقي حتفه في المظاهرات

أظهرت لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين إيران يين يرددون هتافات سياسية اليوم الخميس أمام قوات الأمن أثناء إحياء ذكرى الأربعين لرجل قُتل في ال احتجاجات التي وقعت الشهر الماضي.

وتظهر الصور، التي لم يتسن لرويترز التحقق منها، امرأة تصرخ قائلة “الموت للدكتاتور” بينما كان أشخاص حولها يركضون في محيط المقبرة ببلدة كرج. وتظهر لقطات مصورة أخرى طائرة هليكوبتر تحلق على مقربة وقوات الأمن حول المقابر.

وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على بعض المحتجين عند مقبرة الشاب بويا بختياري (27 عاما) لكن لم يتسن لرويترز التأكد من ذلك.

وكشفت لقطات مصورة أخرى أيضا أن مراسم تأبين أُقيمت في عدد من المدن ال إيران ية الأخرى تكريما للذين قتلوا خلال ال احتجاجات في الآونة الأخيرة.

وتحولت ال مظاهرات التي بدأت احتجاجا على رفع أسعار البنزين إلى احتجاجات سياسية الشهر الماضي لتفجر أكثر الحملات دموية منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل أربعة عقود. وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية ال إيران ية لرويترز إن نحو 1500 شخص قُتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات على الرغم من أن جماعات حقوقية دولية قدرت العدد بأنه أقل من ذلك بكثير. ووصفت إيران التقرير بأنه “أخبار زائفة”.

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