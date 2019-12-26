مجهولون يعلنون مسئوليتهم عن هجوم استهدف شركة برازيلية أنتجت فيلما مسيئا عن السيد المسيح

أعلنت جماعة قومية مجهولة، مسئوليتها عن هجوم متعمد استهدف مقر المجموعة الساخرة البرازيلية ” بورتا دوس فوندوس “، لإنتاجها فيلما مسيئا عن السيد المسيح ، حسبما أفادت صحيفة أو جلوبو البرازيلية اليوم الخميس.

وألقى مجهولون قنابل حارقة على مقر الشركة في نهاية الأسبوع.

وكان محافظون استهدفوا مؤخرًا ” بورتا دوس فوندوس بسبب فيلمها ” الإغراء الأخير للمسيح” ، الذي يصور السيد المسيح مثليًا.

وانتقد سياسيون وأعضاء الكنيسة الفيلم الذي نشر على شبكة نيتفليكس باعتباره هجومًا على الإيمان المسيحي.

وتعهدت الشركة بعدم الخضوع للضغوط.

وقال الممثل فابيو بورشات من ” بورتا دوس فوندوس ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” لن يسكتونا أبدا، علينا أن نظل يقظين وأقوياء.”

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