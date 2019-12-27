حركة روسيا القوية : حكومة الوفاق تشكل خطر على العالم

ايوان ليبيا – وكالات :

حث الخبير بالشؤون الدولية لدى حركة ” روسيا القوية ” ألكسندر ايونوف ، القيادي بالحركة المجتمع الدولي على الإعتراف بعدم شرعية حكومة الوفاق في طرابلس .

وفي تصريح عبر وكالة الأنباء الاتحادية الروسية قال ابونوف : ” يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بأن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز سراج بأنها حكومة غير شرعية ” .

وأضاف السياسي الروسي ان حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج هي حكومة غير دستورية وأضاف : ” إنهم من أنصار المتشددين والإرهاب والإسلام الراديكالي ، كما أن هؤلاء يشكلون خطراً ليس فقط على الشعب الليبي ، بل على العالم أجمع”.

وتابع : ” تحت رعاية حكومة الوفاق الوطني ، ينشأ كيان إرهابي حقيقي في البلاد ويظهر المقاتلون علانية في القواعد العسكرية ويتدربون من قبل مدربين غربيين وتجري هناك في المناطق التي تسيطر عليها هذه الحكومة جرائم قتل واختطاف للناس “.

ويعتقد السياسي الروسي أيضًا أنه يتعين على قادة العالم تقديم تقييم قانوني لأفعال تركيا ، والتي تتمثل كما قال في انتهاك قرارات الأمم المتحدة ، إذ أن الأتراك إتفقوا على تقديم الدعم العسكري لتلك الحكومة في طرابلس .

وذكر ” أيونوف ” أن أطراف في حكومة الوفاق الوطني مرتبطة بتنظيمي بالدولة الإسلامية والقاعدة (المحظوران في الاتحاد الروسي) وغيرهما من الجماعات الإرهابية ، وجميعها موجودة حاليًا في طرابلس.

وختم قائلًا : ” أن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر، في نفس الوقت بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ولتحرير البلاد من المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد الثورة التي رعتها الولايات المتحدة عام 2011 “.

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