الولايات المتحدة تقترح نظاما لتحديد هوية الطائرات المسيرة عن بعد

كشف منظّمون أمريكيون، عن اقتراح لإلزام الطائرات المسيّرة الخاصة باستخدام نظام لتحديد الهوية عن بعد، بما يشبه رخصة إلكترونية للتعريف عن الطائرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لضمان سلامة الطيران.

وسيخضع الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لفترة انتظار تمتد لشهرين، يتم خلالها تلقي التعليقات والاعتراضات قبل تبني حكم نهائي.

وقال مسئولون، إن التنظيم الجديد يساعد على كشف تهديدات محتملة، وبالتالي يُمكّن المسئولين الأمنيين من مواجهتها.

وقالت وزيرة النقل الأمريكية، إيلين تشاو، التي تخضع إدارة الطيران الفيدرالية لسلطتها، إن «تقنيات تحديد الهوية عن بعد ستعمل على تعزيز السلامة والأمن»؛ من خلال السماح للوكالات الفيدرالية بتحديد هوية الطائرات المسيّرة التي تحلق في نطاق سلطاتها القضائية.

ووفقا للاقتراح المقدم، فإن هذا الشرط الأساسي سيُمكّن المسئولين من تحديد هوية أي طائرة مسيّرة وهوية مشغّلها وبالتالي مساعدة وكالات الأمن على اتخاذ قرار فيما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات للتقليل من أي خطر ملموس على الأمن أو السلامة. وأشار النص إلى أن ادارة الطيران الفيدرالية تسعى لأن تكون قادرة على التحرك ضد أنشطة مثل تهريب المخدرات أو المواد الخطرة وانتهاك الخصوصية أو المراقبة غير القانونية. ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرات المسيّرة ، تعد قطاعا سريع النمو في عالم النقل، حيث يوجد نحو 1.5 مليون طائرة مسيّرة و160 ألف طيّار عن بعد مسجلين لديها. والاقتراح الحالي بالعمل بنظام تحديد الهوية عن بعد، يشمل جميع الطائرات الخاصة التي يبلغ وزنها 250 جراما على الأقل. وتأتي هذه الخطوة وسط الجهود التي تبذلها شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «ألفابت» و«أمازون» لاستخدام هذه الطائرات لتسليم المنتجات لزبائنها. ورحبت شركة «دي جاي آي» الصينية العملاقة لتصنيع الطائرات المسيّرة بهذا الاقتراح الذي قد يتيح استخدام هذه الطائرات في عمليات معقدة، لكنها أضافت أنها ستراجع تفاصيله.

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