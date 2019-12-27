ألمانيا ترفض إرسال قوات خاصة إلى مالي

رفضت ألمانيا للمرة الثانية طلبا من فرنسا للمشاركة في مهمة لقوات أوروبية خاصة لمكافحة المتطرفين في مالي .

فقد ذكرت وزارة الدفاع الألمانية ردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أن فرنسا طلبت من ألمانيا ودولا أوروبية أخرى دعما في تشكيل قوات دولية خاصة.

وفي الرد المصنف على أنه سري، جاء تقييم الوزارة قاتما للأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، حيث ذكرت أن الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة مسئولة عن الوضع التهديدي في المنطقة، موضحة أن الإرهابيين لديهم “حرية حركة واسعة” وبإمكانهم “التصرف على نحو غير مقيد”، مشيرة إلى أن قوات الأمن ال مالي ة تستنفد أقصى قدراتها على نحو مستمر رغم الدعم الدولي، كما أن فعالية القوات المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس منخفضة حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تقاتل في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بقوات “عملية برخان” ضد إرهابيين. وتضم هذه القوات نحو 4500 جندي.

وتشارك ألمانيا في مالي بنحو 1100 جندي حاليا، وذلك في إطار مهمة تدريب للقوات ال مالي ة تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمة “مينوسما” الأممية لحفظ السلام في مالي . وتعتبر هذه أخطر مهمة تشارك فيها قوات ألمانية حاليا.

وتنشط في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد في جنوب الصحراء في إفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، العديد من الجماعات المسلحة، وبعضها موالي لتنظيم داعش أو القاعدة.

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