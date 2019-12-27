ارتفاع عدد ضحايا إعصار فانفون في الفلبين إلى 28 شخصا

ذكرت وكالة مواجهة الكوارث أن عدد ضحايا إعصار فانفون الذي ضرب وسط الفلبين في عيد الميلاد ارتفع إلى 28 اليوم الجمعة إضافة إلى 12 في عداد المفقودين فيما تحركت السلطات لإعادة التيار الكهربائي وحاول السكان إصلاح منازلهم التي تعرضت لأضرار.

ووصل الإعصار فانفون في وقت متأخر يوم الثلاثاء مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وبلغت في ذروتها 150 كيلومترا في الساعة وأدى لهطول أمطار غزيرة دون توقف على سلسلة جزر دمرت مئات المنازل وأغرقت ثماني مناطق.

وفانفون هو سابع إعصار يضرب الفلبين هذا العام وجاء في وقت عودة ملايين الفلبين يين في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية إلى الوطن للاحتفال ب عيد الميلاد مع عائلاتهم.

وظل نحو 43 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة اليوم الجمعة من 185 ألفا تضرروا من الإعصار الذي أدى لانهيار 49 منزلا وتهدم ألفين.

واضطربت حركة السفر على نطاق واسع حيث ألغيت 115 رحلة وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص بسبب تعليق خدمة العبارات مع اشتداد العاصفة. ولم يتضح سبب الوفيات لكن مسئولين قالوا إن بعض الضحايا سقطت عليهم أشجار أو تعرضوا للصعق أو الغرق.

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