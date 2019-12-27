كوبو: أنا مثل الحرباء.. وزيدان أراد بقائي في ريال مدريد

كوبو يقضى الموسم الجاري معارا إلى ريال مايوركا وسجل هدفا وصنع 2 في 15 مباراة بالدوري الإسباني.

الجناح البالغ 18 عاما تحدث للتلفزيون الياباني قال: “عند نهاية الفترة التحضيرية للموسم طلب مني زيدان البقاء في صفوف ريال مدريد هذا الموسم، لكني طلت منه الحصول على فرصة المشاركة وتفضيل خيار الإعارة”.

كما تطرق للحديث عن توتره عقب الانتقال لصفوف الملكي: “كنت متوترا قبل اليوم الأول في تدريبات ريال مدريد وهو ما جعلني أفقد ثقتي”.

وتابع “ثم بدأت التدرب مع زملائي يوميا ومن ثم اعتدت على الأمر”.

وتحدث عن كوبو عن قدراته مواصلا “استلام الكرة بين خطوط الدفاع ومراوغة الخصوم ولدي مهارة قراءة المواقف، أنا اتأقلم مثل الحرباء، ومن ثم يصبح الأمر أسرع وأتخطى الخصوم في موقف واحد ضد واحد”.

وأتم “أفضّل الحصول على الكرة وأن أكون اللعب القادر على المشاركة في أي أسلوب لعب بأي نظام خططي”.

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