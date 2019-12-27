رونالدو: لا أرى نفسي مدربا.. وهذا اللقب الأهم في مسيرتي

البرتغالي تحدث لشبكة “DAZN” عن تجربته في الملاعب الإيطالية خلال موسمه الثاني رفقة يوفنتوس الإيطالي.

البرتغالي بدأ الحديث عن شخصيته قائلا: “بالنسبة لي هناك كريستيانو واحد فقط، لا أصنع فارق أنا لاعب كرة قدم، أحب عندما يراني الناس ويقولون هذا كريستيانو، أحب ما أنا عليه”.

وعن صعوبة التسجيل في الدوري الإيطالي من 1 إلى 10 حدد البرتغالي قائلا: “7”.

البرتغالي سجل 31 هدفا في الدوري الإيطالي خلال 45 مباراة في موسم ونصف بقميص السيدة العجوز.

واختار رونالدو أقوى المدافعين في إيطاليا “ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني وماتيس دي ليخت، من أتدرب معهم”.

وعن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أكمل “هي بطولة مختلفة تماما حتى في العقلية، الفائز يكون الأفضل في العالم حتى على مستوى العالم وأوروبا، لكنها تظل بطولة مميزة”.

اللاعب البالغ 34 عاما فاز باللقب 5 مرات منها 4 بقميص ريال مدريد ومرة مع مانشستر يونايتد، معادلا رقم الإيطالي باولو مالديني الفائز باللقب 5 مرات بقميص ميلان.

وتابع عن يومه الأول في يوفنتوس “أتذكر تقديمي في الملعب، كان رائعا رفقة عائلتي، الأمر كان جميلا ورائعا”.

وعن مشواره في كرة القدم “في سن الـ 18 تفكر في الاستمتاع ودون مسؤولية، الآن عليك تقديم أداء كبير مع الفوز بالألقاب، لدي شعور جيد متواصل وسعيد ومتحفّز وأريد اللعب لسنوات أكثر”.

وردا على إمكانية أن يصبح مدربا في المستقبل “لا اعتقد، في ذلك الوقت لا أرى نفسي مدربا، لكن لا أقول أبدا”.

وعن الفوز بيورو 2016 “اللقب الأهم في مسيرتي، بكيت وضحكت وثم بكيت وضحكت أيضا، كنت مدربا ثم احتسيت المشروبات عقب النهائي، كان يوما مميزا”.

ويظل هدف رونالدو في شباك يوفنتوس موسم 2017-18 من أبرز الأهداف في مسيرته ليتذكره “أفضل هدف سجلته في مسيرتي، تصفيق جماهير يوفنتوس كان أمرا مميزا، خاصة أن الهدف في ربع نهائي دوري الأبطال وفي شباك جانلويجي بوفون وبملعب رائع وليلة خاصة”.

وواصل “عندما أتحدث مع بوفون أجده شخصا رائعا أمامي وبعد الهدف هنأني وأتذكر الأمر جيدا وهو دائما جاهز لمساعدة الآخرين”.

وأتم عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي “والدتي كان في المدرجات وعندما فزت باللقب أصبحت أول لاعب يحقق لقب الدوريات الثلاثة الكبرى، اللقب لا زال لقبا، لا يهم إذا كان لقب دوري الأبطال أو الدوري الإيطالي أو دوري الأمم الأوروبية، أحب الفوز بالألقاب”.

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