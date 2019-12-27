دي مارزيو يعلن موعد وصول إبراهيموفيتش إلى ميلان

سيصل السويدي إلى إيطاليا للتوقيع على عقود الانتقال إلى ميلان في الثاني من يناير 2020.

ويوقع إبراهيموفيتش على عقود انتقاله لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد حال خوض عدد مُحدد من المباريات وتسجيل الأهداف.

ووفقا لبعض التقارير فأن إبراهيموفيتش سوف يحصد 3 مليون يورو خلال الأشهر الستة التي يرتدي فيها قميص ميلان.

وسبق للسويدي أن صرح لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “ميلان ليس مدينتي الثانية، بل بيتي الثاني، لقد قضيت أوقاتا رائعة هناك”.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ولعب السويدي البالغ 38 عاما لميلان لمدة موسمين سجل خلالهما 56 هدفا وفاز بلقب الدوري والسوبر الإيطالي بين 2010 و2012 قبل الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني ميلان تهديفيا على المستوى المحلي، إذ سجل لاعبو الروسونيري 16 هدفا فقط في 17 جولة.

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