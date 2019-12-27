مقتل شخصين إثر عواصف قوية في إسرائيل

لقي شخصان حتفهما وسط عواصف قوية في إسرائيل .

وقالت الشرطة ال إسرائيل ية إنه تم العثور على جثة صبي اليوم الجمعة في الجزء الشمالي من البلاد، بعد يوم من فقدانه.

وكانت رياح قوية قد أطاحت بالصبي من جرار صغير، فسقط في أحد الأنهار ثم جرفته المياه بعيدًا.

وكانت المياه قد جرفت رجلا (27 عاما)؛ مما أدى إلى غرقه أمس الخميس.

ويشهد الجزء الشمالي من إسرائيل سقوط أمطارهي الأغزر منذ بدء تسجيل هطول الأمطار . وارتفع منسوب المياه في بحر الجليل بواقع تسعة سنتيمترات، طبقا لتقارير إعلامية.

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