تركيا تحكم بالسجن على 7 صحفيين.. والصحيفة: وصمة في تاريخ الصحافة الحرة

قالت صحيفة سوزجو التركية إن محكمة أصدرت أحكاما اليوم الجمعة بالسجن على 7 صحفيين وموظفين آخرين في الصحيفة المعارضة بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة : إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب عام 2016.

ووصفت الصحيفة، وهي من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا منذ زمن طويل، الحكم بأنه وصمة في تاريخ الصحافة الحرة، وقالت: إن المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة النهائية طالبوا بالبراءة.

وتشن أنقرة حملة قمع على من يشتبه بأنهم أتباع فتح الله جولن ، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016 وقُتل فيها حوالي 250 شخصًا، ولا تزال العمليات التي تستهدف الشبكة تجري على نحو منتظم.

وقال الصحيفة إن الكاتبين البارزين أمين كولاسان ونجاتي دوجرو، والمحررين مصطفى جيتين ومتين يلمظ أدينوا بمساعدة شبكة كولن وحكم على كل منهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة بتبرئة مصورة الفيديو الصحفية مديحة أولجون، وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق أقباي، الذي يحاكم غيابياً. وخلال السنوات الثلاث المنقضية منذ محاولة الانقلاب، أودع أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار المحاكمة، وأقيل حوالي 150 ألفا من المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم. وينكر كولن، الذي يعيش في المنفى الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، وأتباعه أي صلة لهم بمحاولة الانقلاب.

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