بحث إنشاء منطقة حظر طيران في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تزامناً مع التطورات العسكرية المتسارعة في البلاد، بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة فكرة إنشاء منطقة حظر طيران في ليبيا.

وتحدثت وسائل إعلامية أوروبية أن قرار حظر الطيران في ليبيا تتداوله أوساط عسكرية أوروبية مؤخراً بشكل جدّي.

وبحسب المعلومات الأولية، ستُشرف القوات الجوية الفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية على تطبيق قرار حظر الطيران في ليبيا، فيما لم يُعلن حتى الآن عن موعد اعتماد القرار رسمياً أو موعد تطبيقه.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات ربما تأتي رداً على عزم تركيا إرسال دعم عسكري لمُسلحي الوفاق في طرابلس.

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